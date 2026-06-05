PSOE pide que el Principado gestione las oposiciones de Policía Local en Oviedo

Archivo - El concejal del PSOE en Oviedo, Jorge García Monsalve y el portavoz municipal Carlos Fernández Llaneza - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo pedirá que los futuros procesos selectivos para cubrir plazas de agente de la Policía Local sean gestionados por el Principado de Asturias tras los retrasos e incidencias registrados en la convocatoria de 32 plazas correspondiente a las ofertas de empleo público de 2019, 2020 y 2022.

Así lo han anunciado este viernes el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve, quien ha explicado que la iniciativa será presentada en la próxima comisión municipal con el objetivo de que el Ayuntamiento delegue estos procedimientos en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, al amparo de la normativa autonómica.

Monsalve ha señalado que la tramitación de la convocatoria ha estado marcada por "continuos retrasos, modificaciones e incidencias" que, a su juicio, evidencian problemas de gestión por parte del equipo de gobierno. Según ha recordado, las bases fueron aprobadas en mayo de 2022 y posteriormente modificadas en dos ocasiones, además de registrarse varias rectificaciones en las listas de admitidos y excluidos.

APLAZAMIENTO DE LA OPOSICIÓN

La situación desembocó en la suspensión de la primera prueba de la oposición, prevista inicialmente para el 3 de junio, después de que el Ayuntamiento detectara 48 horas antes de su celebración que no había cumplido con un trámite obligatorio relacionado con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La prueba ha sido aplazada y, en principio, se celebrará el próximo 8 de julio.

El edil socialista ha advertido además de los perjuicios ocasionados a los aspirantes, algunos de los cuales han denunciado gastos derivados de la necesidad de renovar certificados médicos exigidos para participar en el proceso.

A juicio del PSOE, la acumulación de incidencias demuestra que el Ayuntamiento debería delegar estas convocatorias en el Principado, una fórmula que, según Monsalve, emplean la mayoría de los municipios asturianos. La propuesta se limitaría a los procesos de selección de agentes de Policía Local por turno libre.

FALTA DE POLICÍAS EN OVIEDO

Los socialistas han vinculado esta situación con la falta de efectivos en la plantilla municipal. Monsalve ha señalado que actualmente existen más de 70 plazas vacantes sin cubrir, de las que 32 corresponden a la convocatoria actualmente en tramitación y el resto a ofertas de empleo aún pendientes de convocarse.

Por su parte, Fernández Llaneza ha acusado al equipo de gobierno de falta de planificación en la gestión de personal y ha rechazado que la situación pueda atribuirse exclusivamente a las limitaciones de la tasa de reposición. En este sentido, ha recordado que el último expediente de modificación presupuestaria incluyó cerca de un millón de euros para el pago de horas extraordinarias en la Policía Local entre mayo y diciembre.

Según ha indicado, el propio Ayuntamiento justificó ese incremento por necesidades derivadas de la Zona de Bajas Emisiones, la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura y el refuerzo de servicios municipales. Para el portavoz socialista, estas circunstancias eran previsibles y reflejan problemas de gestión por parte del gobierno local.