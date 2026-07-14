El PSOE pide reabrir "lo antes posible" la piscina de Trubia y reforzar la vigilancia

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha solicitado al equipo de Gobierno que adopte las medidas necesarias para reabrir "lo antes posible" la piscina de Trubia, tras su cierre este fin de semana por actos vandálicos.

La concejala ha trasladado su preocupación en la comisión de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo por lo ocurrido en la instalación, donde aparecieron botellas de vidrio rotas y cristales arrojados al interior de los vasos.

Sánchez Santa Bárbara ha subrayado que el cierre "perjudica a las vecinas y vecinos de Trubia", que en los próximos días "se verán obligados a acudir a otras zonas del municipio para poder bañarse".

La edil ha precisado que "lo ocurrido no es culpa del equipo de Gobierno", si bien ha advertido de que no es la primera vez que se registran hechos similares, por lo que ha reclamado medidas preventivas.

En este sentido, ha pedido que se incremente la vigilancia en las instalaciones deportivas municipales para evitar nuevos actos vandálicos en el futuro.