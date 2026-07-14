El PSOE pide una reunión para lograr una "intervención adecuada" en el entorno del albergue Cano Mata de Oviedo

Archivo - Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha pedido este martes una reunión entre todos los agentes implicados para lograr una "intervención adecuada" en el entorno del albergue Cano Mata, en el barrio ovetense de San Lázaro.

En una nota de prensa, Ponga ha pedido a la concejala delegada de políticas sociales, María Velasco, que convoque "en el plazo más corto posible" esta reunión. La concejala socialista ha registrado esta petición tras la intervención de este martes de IU en la comisión de Políticas Sociales, en la que propuso que se podría utilizar ese marco político, al que únicamente el grupo Vox no se adhirió.

"Queremos contribuir y aportar nuestras propuestas con un enfoque multidisciplinar para abordar los conflictos de convivencia que se vienen registrando en el entorno de Otero y San Lázaro, con el fin de lograr una mejora de la convivencia y de la seguridad, incluyendo a su vez un refuerzo de la atención de las personas sin hogar y de intervención comunitaria", ha indicado.

Para ello, Marisa Ponga ha instado al PP y a IU a que "aparten sus encuentros bilaterales" y abran estas reuniones también al Grupo Municipal Socialista y a la concejala no adscrita, que también fueron firmantes del acuerdo político.