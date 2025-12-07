El PSOE plantea una red de "itinerarios verdes" para transformar la movilidad y el espacio público de Oviedo

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado este domingo que llevará a la próxima comisión plenaria de Urbanismo su propuesta para transformar la movilidad y el espacio público de Oviedo mediante la creación de una red de itinerarios verdes que prioricen al peatón, a la bicicleta y a los medios de transporte sostenibles.

La iniciativa enlaza los principales equipamientos urbanos y articula un anillo de espacios naturales que rodeará la ciudad, desde las laderas del Naranco hasta el entorno de Mercadín. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, destacó que "Oviedo necesita dar un salto adelante hacia un modelo de ciudad que sitúe a las personas en el centro.

Apostamos por un urbanismo que recupere la calle, que promueva la movilidad activa y que conecte nuestros barrios a través de corredores verdes accesibles y seguros".

La propuesta se estructura en dos ejes vertebradores. El primero es la recuperación del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, aprovechando su valor patrimonial y su trazado histórico como corredor de movilidad sostenible.

El segundo eje conecta el HUCA con el campus de El Cristo mediante un corredor verde directo, continuo y accesible. Según el portavoz socialista, "miles de personas se desplazan cada día entre estos dos nodos esenciales. Ofrecerles una alternativa real al coche es imprescindible para reducir la congestión y avanzar hacia una movilidad más equilibrada y saludable".