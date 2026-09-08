El PSOE pregunta al Gobierno sobre las medidas a adoptar para combatir la plaga de ratas y otros roedores

Ramón Tuero, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, visita los patios de La Camocha. - PSOE GIJÓN

GIJÓN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Ramón Tuero preguntará en el próximo Pleno de septiembre qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno local para combatir la plaga de ratas y otros roedores que afectan a la ciudad y que han sido queja constante de los vecinos y las vecinas durante este periodo estival.

El edil ha indicado que en los últimos años se ha producido un notable incremento de la presencia de estos animales en la ciudad correteando por calles, plazas y contenedores de basura y creen que es necesario una respuesta contundente por parte del gobierno para ponerle remedio.

El Grupo Municipal Socialista ha reiterado en muchas ocasiones la necesidad de abordar el problema de las ratas en la ciudad desde una estrategia planificada y dotada de los recursos humanos y materiales necesarios.

"Este es un problema recurrente, que ya hemos denunciado en muchas ocasiones y que deja en evidencia que el servicio de desratización de Emulsa, ni funciona ni es suficiente para evitar la proliferación de los roedores en la ciudad", ha indicado Tuero.

Para el socialista, es necesario realizar actuaciones inmediatas que pasen por planificar en el tiempo medidas que impidan la proliferación de este tipo de plagas.