El PSOE propone incorporar sistemas de drenaje sostenible en la renovación del Campo de San Francisco

OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo propondrá en la Comisión de Urbanismo que la renovación del pavimento del Campo de San Francisco incluya la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), con el objetivo de mejorar el drenaje del parque, reforzar su valor ambiental y garantizar su conservación como uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad.

El concejal socialista Juan Álvarez Areces defenderá esta iniciativa ante el "deterioro que presentan distintos caminos del parque, con pavimentos irregulares, parterres hundidos y problemas de encharcamiento en zonas como el paseo de los Curas, el entorno de la calle Santa Susana o el paseo de los Álamos".

"El Campo de San Francisco es el jardín histórico más importante de la ciudad y no podemos permitir que su deterioro avance. La renovación de los caminos debe servir para mejorar la accesibilidad y la seguridad, pero también para proteger su valor ambiental y patrimonial", señaló Álvarez Areces.

La propuesta de los socialistas plantea aprovechar la renovación del pavimento para introducir pavimentos permeables, jardines filtrantes y zanjas vegetadas que permitan reproducir procesos naturales de infiltración, filtración y almacenamiento del agua.

Con ello se pretende reducir los encharcamientos, mejorar la seguridad y accesibilidad de los caminos y reforzar el valor paisajístico y ambiental del parque.