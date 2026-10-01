El PSOE propone un nuevo desarrollo urbanístico para El Cristo con uso universitario, vivienda asequible y zonas verdes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado este jueves una propuesta para reordenar los 33.910 metros cuadrados de la antigua Residencia Sanitaria de El Cristo, con un modelo que combina usos universitarios, vivienda pública asequible, actividad comercial, zonas verdes y nuevos equipamientos culturales.

El proyecto, presentado este jueves por el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez, plantea crear un gran eje semipeatonal de 21 metros de anchura que conecte la calle Celestino Villamil con la avenida del Cristo de las Cadenas y articule cuatro grandes manzanas. El proyecto incluye una biblioteca central universitaria, un auditorio o paraninfo, una residencia de estudiantes de planta circular, vivienda pública asequible con locales comerciales y un intercambiador de autobuses urbanos e interurbanos.

El documento, elaborado con el apoyo del departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, plantea romper con el modelo de recinto cerrado que caracterizó al antiguo complejo hospitalario y favorecer su integración con los barrios de El Cristo y Buenavista. El eje norte-sur tendría prioridad peatonal y ciclista, aunque permitiría el paso de transporte público autorizado.

DIVISIÓN EN CUATRO PARCELAS

La ordenación divide el ámbito en cuatro parcelas. Las dos situadas al norte, en continuidad con los edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis, cedidos a la Universidad de Oviedo, se destinarían principalmente a equipamientos y actividad académica. Las parcelas del sur, próximas a la avenida del Cristo, concentrarían los usos residenciales y comerciales.

Llaneza ha defendido que los terrenos de El Cristo constituyen "una oportunidad histórica" tanto para el crecimiento de la Universidad de Oviedo como para el desarrollo urbano de la ciudad. A su juicio, la cesión a la institución académica de edificios como Maternidad, Consultas Externas y Silicosis permite sentar las bases de "un auténtico campus de referencia moderno, accesible e integrado" en la ciudad.

Además, entre las nuevas dotaciones figura una Biblioteca Central Universitaria de unos 3.189 metros cuadrados de planta, concebida para unificar los fondos actualmente dispersos de la Universidad de Oviedo y funcionar como espacio de estudio e investigación. El proyecto también plantea un auditorio o paraninfo de 1.225 metros cuadrados junto a la plaza central, destinado tanto a actos académicos como a actividades culturales abiertas a la ciudadanía.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA Y VIVIENDA ASEQUIBLE

El portavoz socialista ha incidido en que el objetivo no es crear un campus aislado, sino un espacio abierto y con actividad más allá del horario universitario. En este sentido, ha defendido combinar la actividad académica con vivienda asequible y residencial para estudiantes, de forma que el ámbito "no quede desierto cada tarde o cada noche".

En este marco, los socialistas proponen una residencia universitaria circular de unos 70 metros de diámetro y con un patio verde central, destinada a estudiantes, investigadores y profesorado visitante. El proyecto toma como referencia la residencia Tietgenkollegiet de Copenhague.

La parcela situada al sur se reservaría para vivienda pública asequible, con el objetivo de que el coste de acceso no supere el 30% de los ingresos familiares. Las plantas bajas incorporarían locales comerciales orientados al eje peatonal y la propuesta incluye también un parque infantil.

INTERCAMBIADOR DE AUTOBUSES

En materia de movilidad, el PSOE plantea crear un intercambiador de autobuses urbanos e interurbanos en el acceso norte del recinto, entre los antiguos edificios de Maternidad y Consultas Externas.

Según Álvarez, esta infraestructura permitiría integrar el recinto en la movilidad de Oviedo y del área metropolitana y evitar que el nuevo ámbito reproduzca el modelo de movilidad interna que tenía cuando funcionaba como complejo hospitalario.

Llaneza, por su parte, ha subrayado que el documento no pretende ser una propuesta cerrada, sino "un punto de partida constructivo" abierto a las aportaciones de otros grupos políticos, las instituciones y, especialmente, los vecinos y colectivos de El Cristo y Buenavista.