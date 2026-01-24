El PSOE propone un plan municipal para integrar los 'desire paths' y mejorar la movilidad peatonal

Archivo - Juan Álvarez - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición para la elaboración de un plan municipal para los caminos llamados 'desire paths', una iniciativa que busca mejorar la movilidad peatonal integrando en el diseño urbano aquellos recorridos que la ciudadanía ha generado de forma espontánea con su uso diario del espacio público.

"Estos caminos informales, lejos de ser una anomalía, reflejan de manera directa cómo se mueve realmente la gente por la ciudad y ponen de manifiesto las carencias de algunos itinerarios peatonales actuales, demasiado largos, poco intuitivos o mal conectados", ha explicado el concejal socialista Juan Álvarez.

Ha indicado que en Oviedo existen numerosos ejemplos claros de estos recorridos espontáneos creados por el tránsito de la ciudadanía, especialmente en espacios como el parque de Invierno, el entorno de Llamaquique o el área del HUCA.

En estos ámbitos, los 'desire paths' conectan accesos, equipamientos y zonas de paso de forma más directa y eficiente, evitando rodeos innecesarios y mejorando la continuidad de los desplazamientos a pie, algo especialmente importante en zonas con alta intensidad de tránsito peatonal, como áreas universitarias, administrativas o sanitarias.

La propuesta socialista plantea abordar estos recorridos desde una perspectiva urbanística contemporánea, que los entienda como una oportunidad de mejora y no como un problema a corregir.

Para ello, los servicios municipales deberían identificar estos caminos en todo el término municipal, para luego evaluar su adecuación teniendo en cuenta criterios de seguridad, accesibilidad universal, compatibilidad con las infraestructuras existentes y respeto ambiental y paisajístico.

"Solo aquellos trazados que supongan una mejora objetiva de la movilidad peatonal serían incorporados de forma definitiva a la red urbana", ha apuntado el edil socialista, que ha añadido que la consolidación de estos recorridos permitiría intervenir de manera sencilla y eficaz mediante actuaciones como la pavimentación adecuada, la mejora del drenaje, la iluminación o la señalización, integrándolos en aceras, sendas y espacios públicos ya existentes.

"Escuchar cómo se mueve la ciudad y reconocer los caminos que la ciudadanía ya ha trazado es una forma eficaz de mejorar la calidad del espacio público y la vida cotidiana en Oviedo", ha defendido el concejal socialista Juan Álvarez.