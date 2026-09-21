El PSOE reclama datos sobre la demanda de la Universidad Popular y medidas para evitar que se pierdan cursos

La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE OVIEDO

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado al Equipo de Gobierno información detallada sobre el funcionamiento de la actual convocatoria de la Universidad Popular y sobre las medidas previstas para responder a la demanda que no está siendo cubierta.

En una nota de prensa, la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara ha informado de que ha registrado una batería de preguntas sobre esta cuestión ante la comisión de Educación, coincidiendo con el periodo de inscripciones, y ha subrayado la importancia de conocer si la oferta formativa actual responde adecuadamente a las necesidades de los vecinos y vecinas del concejo.

En concreto, el PSOE quiere conocer cuántas plazas se han ofertado y cuántas se han cubierto, cuáles son los cursos que están registrando una mayor demanda, cuáles presentan un menor número de inscripciones y, especialmente, cuántas personas interesadas se han quedado finalmente sin plaza.

"Estos datos son fundamentales para conocer las necesidades reales de la ciudadanía y poder adoptar decisiones como ampliar plazas, crear nuevos grupos o adaptar la oferta formativa", ha explicado Sánchez Santa Bárbara.

La concejala socialista considera además necesario reforzar la presencia de la Universidad Popular en el conjunto del concejo, acercando sus actividades a los barrios y a las zonas rurales y garantizando que los espacios donde se desarrollan los cursos sean accesibles para todas las personas.

El Grupo Municipal Socialista también ha puesto el foco en el criterio establecido en los pliegos por el que los cursos con menos de cinco personas inscritas no se llevan a cabo.

Sánchez Santa Bárbara considera que, aunque puedan existir razones organizativas o económicas detrás de este requisito, "es necesario explorar alternativas cuando se trate de actividades que respondan a una necesidad concreta, tengan un interés específico para determinados colectivos o sean especialmente relevantes para mantener una oferta formativa diversa y accesible".

Por ello, el PSOE pregunta al Equipo de Gobierno qué alternativas está estudiando para aquellos cursos que no alcanzan el mínimo de cinco personas y si existe margen para mantenerlos cuando exista un interés o una necesidad concreta, evitando que una baja inscripción inicial implique automáticamente la desaparición de la actividad.

"Una Universidad Popular debe estar al servicio de las necesidades formativas y culturales de la ciudadanía. La planificación de la oferta no puede limitarse únicamente a criterios numéricos, sino que debe tener en cuenta también las necesidades de los colectivos y la diversidad de actividades que se ofrecen", ha concluido la concejala socialista.