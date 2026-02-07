El PSOE reclama declarar Oviedo como "zona tensionada" para frenar el alza de precios de la vivienda

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reclamado este sábado que se declare la ciudad como "zona tensionada" para frenar el alza de los precios de la vivienda. "La vivienda es un problema real, es un problema urgente para todas las familias ovetenses y no admite ambigüedades ni ningún tipo de pacto de silencio", ha afirmado.

Fernández Llaneza ha señalado que "estamos viendo cómo la declaración de zonas tensionadas es una herramienta que se está demostrando válida para frenar el alza de precios y cómo en muchos concejos de Asturias se vienen declarando estas zonas tensionadas".

Sin embargo, ha lamentado que "mientras, en Oviedo, los vecinos y vecinas no pueden beneficiarse de esta declaración porque, según parece, el pacto entre Izquierda Unida y el PP no lo permite".

"Es una situación que, a nuestro juicio, es preocupante y creo que debería de dársele una vuelta para que Oviedo no sea una isla en medio de todos estos municipios que sí están tomando medidas para frenar el alza de los precios de la vivienda", ha insistido el portavoz socialista.

Fernández Llaneza ha concluido afirmando que "si hay algún problema que preocupa la ciudadanía de Oviedo es la vivienda".