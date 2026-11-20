Archivo - Imagen de archivo del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE de Oviedo Jorge García ha denunciado este jueves que los problemas de funcionamiento del Portal del Ciudadano del Ayuntamiento de Oviedo "están dificultando desde hace más de quince días la presentación telemática de documentación".

Según denuncia el edil socialista en una nota de prensa, las incidencias "impiden o complican especialmente adjuntar y enviar archivos" a través de la plataforma.

El PSOE asegura haber recibido quejas de asociaciones, colectivos y particulares que no han podido realizar con normalidad sus trámites en línea. Advierte, además, de que los problemas podrían afectar al cumplimiento de plazos administrativos y al ejercicio de derechos.

"No es admisible que un servicio municipal fundamental acumule más de quince días de problemas sin que se conozca con claridad cuál es su alcance, qué soluciones se están aplicando y qué alternativas se ofrecen a las personas afectadas", ha señalado García.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una batería de preguntas para pedir explicaciones al equipo de gobierno local y conocer cuándo se prevé recuperar la "normalidad" en "un servicio clave para la relación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento".

En su iniciativa, García ha solicitado información sobre la fecha de inicio de las incidencias, si el ejecutivo local las conoce y cuál es su origen, planteando como posibles causas fallos de la plataforma o de los servidores, incompatibilidades y errores en los sistemas de identificación. El edil también pide datos sobre el número de personas y entidades afectadas, así como sobre las incidencias y reclamaciones recibidas por el Ayuntamiento; y quiere saber qué vías alternativas se ofrecen a quienes no pueden presentar documentación por internet, en particular si tienen plazos administrativos en curso.