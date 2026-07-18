El PSOE registra una batería de preguntas sobre la contratación en el Ayuntamiento

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve ha registrado una serie de preguntas en la comisión de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación sobre la situación real de la contratación en el Ayuntamiento.

El edil socialista ha indicado que se interesa por este asunto porque "afecta directamente en la calidad de los servicios que reciben las y los vecinos", sobre todo en lo referente a la capacidad del Ayuntamiento para ejecutar sus políticas públicas.

A través de una nota de prensa, García Monsalve ha incidido en que considera trascendental "conocer cuál es la situación real e identificar los problemas estructurales de cara a mejorar la situación contractual municipal".

"La contratación pública es uno de los principales indicadores de la calidad de la gestión de una administración. La forma en que un ayuntamiento planifica, licita, adjudica y ejecuta sus contratos refleja su capacidad para gestionar los recursos públicos con eficacia, transparencia y respeto a la legalidad", ha manifestado.