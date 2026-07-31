El PSOE urge al Ayuntamiento de Oviedo a aprobar el Plan de Igualdad antes de finalizar el mandato

Archivo - Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha criticado este viernes que el Equipo de Gobierno del PP siga sin aprobar el Plan de Igualdad, y le ha instado a sacar adelante antes de que finalice el mandato el "documento estratégico", que lleva "seis años en situación de caducidad".

En una nota de prensa, Ponga ha explicado que el Ayuntamiento acaba de adjudicar esta semana la redacción del nuevo Plan de Igualdad con un plazo de ejecución de doce meses, un calendario que "hace imposible" completar su tramitación y aprobación antes de las elecciones municipales de 2027.

"Después de seis años con el Plan de Igualdad caducado, el PP vuelve a llegar tarde. Han dejado pasar todo el mandato sin mover un solo papel y ahora, cuando quedan apenas unos meses para los comicios, ponen en marcha un procedimiento que ya saben que no podrá culminarse", ha criticado.

La edil socialista considera que este retraso demuestra que la igualdad "nunca ha estado entre las prioridades del Gobierno de Canteli". "No estamos hablando de un simple documento administrativo, sino de la hoja de ruta que debe orientar las políticas municipales para avanzar en igualdad entre mujeres y hombres. Tenerlo caducado durante seis años es la prueba más evidente de la falta de compromiso del equipo de gobierno con esta materia", ha aseverado.

Por otro lado, Ponga ha advertido de que el calendario elegido "compromete seriamente" la participación del Consejo de Igualdad en la elaboración del Plan. La fase de consulta previsiblemente coincidirá con el final del mandato y con la disolución del Consejo Municipal de Igualdad, el órgano llamado a canalizar las aportaciones de asociaciones, entidades y colectivos al futuro documento.