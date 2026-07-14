PSOE ve "muy preocupante" que se cuestione el concierto de Rodrigo Cuevas en Oviedo por sus criticas al modelo festivo

Archivo - La edil socialista Sonia Fidalgo. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha calificado de "muy preocupantes" las declaraciones realizadas este martes por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, al poner en duda la actuación de Rodrigo Cuevas en las fiestas de San Mateo tras las críticas del artista al actual modelo festivo de la ciudad.

La concejala socialista Sonia Fidalgo ha defendido que "en una sociedad democrática la libertad de expresión debe protegerse, también cuando las opiniones son críticas con la actuación de un gobierno". A su juicio, "vincular la participación de un artista en la programación municipal a sus declaraciones públicas supone un mensaje muy preocupante".

Los socialistas recuerdan que no es la primera vez que una polémica rodea la programación cultural y festiva del Ayuntamiento y consideran necesario preservar la autonomía de la creación artística y evitar cualquier decisión que pueda interpretarse como una represalia por expresar una opinión.

Asimismo, el PSOE de Oviedo ha advertido de que este tipo de controversias proyectan "una imagen negativa" de la ciudad en un momento en el que aspira a ser Capital Europea de la Cultura 2031. "La cultura debe ser un espacio de encuentro, pluralidad y libertad, valores que precisamente inspiran una candidatura de estas características", ha concluido Fidalgo.