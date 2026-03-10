Publicada la lista provisional de 6.000 admitidos en los procesos de maestros y catedráticos de Música y Artes Escénicas

Archivo - Imagen de unas mujeres tocando un instrumento musical. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación publica este martes la lista provisional de las casi 6.000 personas admitidas y de las excluidas para participar en los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas. La resolución figura en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y a lo largo de la mañana estará también disponible en el portal institucional Educastur.

En total, han sido admitidos 5.911 aspirantes para el concurso-oposición al cuerpo de Maestros, el 99% de quienes se han presentado. En cuanto a las pruebas para el cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas han resultado admitidas 85 personas, un 94,4% del total.

La resolución del BOPA establece diez días hábiles, a contar desde mañana, para presentar alegaciones y subsanar los posibles defectos que hayan motivado la exclusión. Posteriormente se publicará otra resolución con los listados definitivos. Las pruebas comenzarán a finales de junio.

La oferta al cuerpo de maestros consta de 324 plazas, divididas en siete especialidades, que se corresponden con la tasa de reposición de la oferta de empleo público de 2024. Las dos disciplinas más demandadas son Educación Infantil, con 1.674 aspirantes admitidos para 50 plazas, y Educación Primaria, con 1.550 para 91 puestos.

Le siguen Pedagogía Terapéutica, con 868 admisiones para 60 plazas; Inglés, con 591 para 33 plazas; Audición y Lenguaje, con 555 para 60; Educación Física, con 450 para 14, y Música, con 223 para 16 plazas.

Respecto al procedimiento para el cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, se convocan diez plazas de la oferta de empleo público de 2023, repartidas en otras tres especialidades. La más solicitada ha sido Repertorio con Piano para Instrumentos, con 44 aspirantes admitidos para siete plazas, seguida de Piano, con 23 personas para dos plazas, y Composición, con 18 para una plaza.

Esta convocatoria, que la consejería ha trabajado con las organizaciones sindicales que integran la Junta de Personal Docente, incluye tanto las plazas del ingreso libre (acceso 1) como el cupo reservado para profesorado con discapacidad (acceso 2). También está abierta al funcionariado de carrera que aspira a adquirir nuevas especialidades (Acceso t).