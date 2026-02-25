Publicado el anteproyecto de la Ley de Mecenazgo asturiana

Ley de Mecenazgo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha publicado este miércoles el anteproyecto de la Ley de Mecenazgo, impulsado por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. La norma inicia su fase de información pública y busca favorecer la participación del sector privado en actividades culturales, deportivas, sanitarias, de asistencia social, de investigación científica, de desarrollo e innovación tecnológica, de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y en cualquier otra considerada de interés general.

El texto establece un conjunto de incentivos fiscales para estimular la colaboración social, según ha informado el Principado en nota de prensa. La ley prevé que el mecenazgo pueda materializarse a través de distintas modalidades, como donativos dinerarios, de bienes o derechos, cesiones de uso, convenios de colaboración o constitución nuevas fundaciones.

En materia tributaria, el anteproyecto distingue tres grandes bloques de incentivos. Por un lado, para las personas físicas que actúen como mecenas se establece un régimen específico de deducciones en el IRPF. Por otro, en el caso de las personas jurídicas, el texto introduce como principal novedad la creación de créditos fiscales aplicables a los impuestos y tasas propios de la comunidad. Estos créditos alcanzarán el 25% del importe total del donativo, con un límite anual de 5.000 euros, y podrán usarse durante un periodo de cuatro años desde su reconocimiento.

El anteproyecto recoge beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para que las operaciones vinculadas al mecenazgo queden exentas de tributación y no soporten cargas adicionales.