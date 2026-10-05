El puente sobre el Sella en Ribadesella se corta al tráfico este jueves entre las 9.00 y las 16.00 horas - TRANSPORTES

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632, en el municipio de Ribadesella, Asturias.

Estos días, se procederá a la ejecución del hormigonado del encepado de la pila 3 desde la plataforma del puente, dentro de los trabajos de refuerzo de la cimentación de las pilas ubicadas en la margen derecha de la ría iniciados el pasado 9 de septiembre.

Para ello, se producirá el corte total puntual del puente el próximo jueves 8 de octubre, entre las 9.00h y las 16.00h.

El resto del tiempo se mantendrá el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.

Se ha establecido un itinerario alternativo por la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326).

Durante el periodo de ejecución de estos trabajos se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad.