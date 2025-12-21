Un puerto cerrado en Asturias por la nieve y otros catorce requieren el uso de cadenas para circular

Archivo - Nieve en un puerto asturiano, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El puerto asturiano del Connio, en la AS-348 en Cangas del Narcea, está cerrado al tráfico por la nieve caída en las últimas horas. Además se requiere el uso de cadenas para circula en otros catorce puertos del Principado, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press.

Entre los puertos afectados figuran el Puerto del Palo (AS-14), el Pozo de las Mujeres Muertas-Alto de Valvaler (AS-29) y el Puerto de San Isidro (AS-112), en los concejos de Allande y Aller.

También es obligatorio el uso de cadenas en el Puerto de Leitariegos (AS-213) en Cangas del Narcea; en el Puerto de Tarna (AS-117), en Caso, y en el Puerto de Cerredo (AS-15), el Alto del Campillo y el Puerto de Valdeprado (AS-212 y vías sin denominación), en el concejo de Degaña.

La relación se completa con el Alto del Acebo (AS-12), en Grandas de Salime; el Alto de Tormaleo (AS-212), en Ibias; el Alto de la Cobertoria (AS-230), en Quirós; el Puerto de Somiedo (AS-227) y el Puerto de San Lorenzo (AS-265), en Somiedo, así como el Puerto Ventana (AS-228), en Teverga.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno si se circula por zonas de montaña.