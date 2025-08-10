El puerto deportivo ya puede albergar barcos de gran calado

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El puerto deportivo de Ribadesella ya está preparado para albergar embarcaciones en tránsito de hasta 15 metros de eslora y 2'40 metros de calado. Veleros y yates exclusivos, que hasta la fecha pasaban de largo por el riesgo de varamiento, tienen ahora la oportunidad de recalar y amarrar en la villa, según han informado desde el Club Naútico Arra.

La Dirección General de Infraestructuras del Principado de Asturias ha terminado de dragar los fondos de la ría en la zona del muelle de tránsitos, en la que se da abrigo a las embarcaciones visitantes.

En los trabajos se han empleado una retropala anfibia y maquinaria pesada de apoyo, y se ha instalado una barrera anticontaminación para evitar la fuga de materiales por la desembocadura hasta el mar. Las obras se han desarrollado de manera intensa durante una semana.

Tras unas jornadas de cierre por las obras, el puerto deportivo riosellano ha reabierto para los tránsitos y, de hecho, ya ha recibido, entre otras embarcaciones, un velero alemán de 14 metros de eslora y 2'30 metros de calado.

El puerto deportivo de Ribadesella se ha convertido en uno de los favoritos de la comunidad de navegantes que cada temporada recorre el Cantábrico. En 2024 dio cobijo a 320 embarcaciones de 19 pabellones (nacionalidades) diferentes.