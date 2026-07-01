El Puerto de Gijón prevé 86 millones de inversión y reordena un préstamo con Puertos del Estado

La Autoridad Portuaria de Gijón recupera la capacidad inversora Del puerto en el plan de empresa 2027 - PUERTO DE GIJÓN

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha presentado en la reunión del Plan de Empresa 2026-2030 con Puertos del Estado su hoja de ruta para los próximos años, que contempla una inversión total de 86 millones de euros y una reestructuración financiera que permitirá diferir 23 millones de euros de deuda entre 2026 y 2030.

El documento estratégico, que deberá ser validado por el Consejo Rector, sitúa como ejes prioritarios la intermodalidad, la sostenibilidad, la descarbonización, la seguridad y la digitalización, con especial atención a la mejora de la accesibilidad ferroviaria y la electrificación de muelles mediante sistemas OPS.

En el ámbito financiero, el plan recoge el acuerdo con Puertos del Estado para reordenar el préstamo entre ambos organismos, una operación que permitirá aliviar el calendario de pagos y reforzar la capacidad inversora de la Autoridad Portuaria.

El programa inversor prevé 13 millones de euros en 2026 y 23,5 millones en 2027, dentro de un ciclo que incluye actuaciones en infraestructuras, ampliación del puerto, digitalización, seguridad y transición energética.

Entre las partidas más relevantes destacan 12,5 millones de euros para accesibilidad ferroviaria, 10,5 millones para sostenibilidad y descarbonización, 13,5 millones para la ampliación del puerto, 8,7 millones para digitalización y 4,2 millones para seguridad.

También se contemplan inversiones en un nuevo centro de inspección, mejora de defensas marítimas, muelles y calado, así como un refuerzo del mantenimiento y conservación de infraestructuras, con un aumento progresivo de estas partidas hasta 3,7 millones en 2027.

La Autoridad Portuaria ha señalado que el plan permitirá consolidar la recuperación de la actividad a partir de 2028, con un crecimiento previsto de la cifra de negocio hasta los 51 millones de euros en 2030.