El puerto de Navia reparará su dique divisorio con una inversión de 625.000 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras de reparación del dique divisorio del puerto de Navia, con un presupuesto de 625.319 euros. La empresa Marcor Xove S.L. será la encargada de realizarlas con un plazo estimado de ejecución de un año.

La dársena interior del puerto está separada de la ría por un dique divisorio de tipología vertical que tiene unos 60 metros de longitud y la protege de la corriente. La acción continuada de las riadas y los temporales durante los últimos años ha generado daños en su cimentación, lo que ha provocado la apertura de una grieta y el hundimiento de los últimos metros que es necesario corregir y reforzar para asegurar la estabilidad de la infraestructura.

La reparación de los desperfectos se afrontará mediante la instalación de micropilotes en el fondo para mejorar la cimentación y corregir el descalce del dique. Posteriormente se reconstruirá el paramento vertical con bloques de hormigón prefabricado de tipología similar a los existentes en el resto de la infraestructura.

La actuación se enmarca dentro de las labores de conservación y mantenimiento que el Gobierno de Asturias desarrolla en la red de los 24 puertos autonómicos.