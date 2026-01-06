Los puertos de montaña asturianos Connio, Valdeprado y Ventana, cerrados por la nieve

Archivo - Nieve en el Puerto de Ventana, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas condiciona la circulación por carretera en distintos puertos de montaña asturianos. El de Connio, en Cangas del Narcea, el de Valdeprado, en Degaña, Añlto y el de Ventana, en Teverga, están cerrados al tráfico. Por su parte, la N-630 que da acceso al puerto de Pajares está cerrada a vehículos pesados y el resto ha de circular con cadenas.

Además, en otros veinticinco puertos de montaña asturianos se requiere el uso de cadenas para circular. Son el Puerto del Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Bustantigo, Alto de la Marta (Allande); San Isidro (Aller), La Bobia (Boal), Leitariegos (Cangas del Narcea), Tarnay Arnicio (Caso), Cerredo y Alto del Campillo (Degaña), Acebo (Grandas de Salime), Tormaleo (Ibias) y La Colladona (Laviana).

Completan la lista el Alto del Ortiguero (Onís), San Ignacio (Ponga), Cobertoria (Quierós), Cordál (Riosa), Colladiella (San Martín del Rey Aurelio), Somiedo y San Lorenzo (Somiedo), Piedratecha, Bustellán y Casa del Puerto (Tineo), y La Garganta (Villanueva de Oscos).