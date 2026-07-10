Pumares afirma que el reconocimiento de la especialidad de asturiano "acaba con la precariedad" y "da la razón a Foro"

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, en una imagen de archivo durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha valorado este viernes el anuncio sobre el reconocimiento de la especialidad docente de asturiano, una medida que considera "imprescindible" para poner fin a la situación de precariedad y discriminación que, según ha señalado, sufren desde hace años cerca de 400 profesores.

Pumares ha asegurado que este anuncio "da la razón a Foro Asturias y desmiente al Partido Socialista", al entender que siempre defendieron la viabilidad de este reconocimiento dentro del marco legal vigente.

"Siempre defendimos que era posible reconocer la especialidad dentro del actual marco legal y hoy queda demostrado que, si no se hizo hasta ahora, fue exclusivamente por falta de voluntad política", ha afirmado.

El dirigente de Foro ha insistido en que el reconocimiento de la especialidad docente de asturiano constituye un paso necesario para corregir una situación que ha calificado de "injusta" para el colectivo docente afectado.