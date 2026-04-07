Pumares: "Barbón debe asumir responsabilidades por desmantelar el Servicio de Seguridad Minera"

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del Grupo Mixto y secretario de Foro Asturias, Adrián Pumares, se ha referido este martes al, a su juicio "demoledor" informe, de la Inspección de Servicios sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo y ha indicado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, es el principal responsable del "desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera que era quien tenía que haber velado porque el accidente de Cerredo no se produjese".

"Desde su llegada al Gobierno se debilitó el Servicio de Seguridad Minera reduciendo el personal, reduciendo la especialización y se hizo únicamente únicamente por motivos económicos. Decreto tras decreto Adrián Barbón debilitó un servicio fundamental para evitar accidentes en las minas asturianas. Y eso es algo absolutamente innegable. Y ahí el único responsable es, repito Adrián Barbón", dijo el diputado de Foro en rueda de prensa.

Tampoco cree Pumares que tenga algún sentido que Enrique Fernnández siga siendo presidente de Hunosa, porque debería estar cesado ya, lo mismo que su sucesora, Nieves Roqueñí, como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón porque fue siendo ellos consejeros de Industria "cuando se desmanteló el Servicio de Seguridad Minera".

"No nos engañemos, Barbón no va a cesar a nadie porque le sirven para esconderse, sabe que él fue quien decreto tras decreto redujo estructura, personal y especialización hasta desmantelar el Servicio, lo sabe", dijo Pumares, que ha recordado que Barbón no ha asumido todavía ninguna responsabilidad.

Ha indicado Pumares que el informe conocido ayer, aunque "Barbón lo leyó hace ya un mes", "es demoledor, deja muy mal al Gobierno del Principado y da la razón a Foro" demostrando que en Cerredo se estaba extrayendo carbón de manera irregular. Cree Pumares que el documento demuestra que "estamos ante un sistema fallido", que "había dos empresas piratas que actuaron "con total impunidad mientras la Administración, el gobierno de Barbón miraba para otro lado".

Demuestra también que "se usaron unos mecanismos que fueron los Proyectos de investigación complementaria (PIC), que son un auténtico fraude de ley como herramienta para poder extraer carbón de manera ilegal de espaldas a la normativa". "Es evidente que todos los sistemas de control fallaron y que el Gobierno miró para otro lado. Es un toque de atención pero ahora toca saber lo que se va hacer y toca asumir responsabilidades", dijo.