Pumares critica la ausencia de Barbón en Covadonga, un encuentro que "es mucho más que un acto litúrgico"

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), en el pleno institucional del Día de Asturias.
El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), en el pleno institucional del Día de Asturias. - FORO ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 16:50
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OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reivindicado este mediodía en Covadonga un cambio político en Asturias "basado en el diálogo, los consensos y la normalidad institucional" y ha criticado la ausencia de Adrián Barbón en Covadonga porque "es mucho más que un acto litúrgico".

Pumares, ha acudido a la misa en la basílica con motivo del Día de Asturias, acompañado de la Presidenta forista y Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, así como de otros miembros del partido.

"Yo desde luego lo tengo claro, estoy donde tengo que estar, que es donde además representamos a la mayoría de la sociedad asturiana, que es en la misa de Covadonga, esta tarde también por supuesto estaremos en las medallas para reivindicar esa normalidad y también para apelar a la importancia del diálogo, a la importancia de los consensos, que desde luego también empiezan por acudir a este acto, que como digo es mucho más que un acto litúrgico", dijo.

Sobre la encuesta electoral publicada este martes por El Mundo ha indicado, en respuesta a los periodistas, que la misma refleja "ganas de cambio" en Asturias y ha asegurado que Foro Asturias será parte activa de un cambio de políticas que, a su juicio, debe comenzar necesariamente por un cambio de gobierno.

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