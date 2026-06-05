Pumares critica el tanteo y retracto en vivienda por "no crear ni una casa nueva" y aumentar la intervención del mercado

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este viernes la propuesta para que el Principado ejerza el derecho de tanteo y retracto en la compra de viviendas en zonas tensionadas y de alta presión turística, al considerar que "no crea ni una vivienda nueva" y supone "una nueva vuelta de tuerca" en la intervención del mercado.

El Gobierno de Asturias contempla el derecho de tanteo y retracto (compra preferente) en la Ley de Vivienda autonómica. El Principado prepara una modificación legal para establecer "zonas de mercado restringido", permitiendo a la Administración adquirir viviendas a la venta y paralizar nuevas licencias de uso turístico para frenar la especulación.

Pumares ha calificado la iniciativa como una "ocurrencia de Izquierda Unida" y ha advertido de que no aborda el problema de fondo del acceso a la vivienda.

A su juicio, la principal dificultad radica en la falta de oferta disponible. "El problema no es que existan demasiados compradores, sino que hay muy poca oferta", ha señalado.

El dirigente de Foro ha reprochado al Gobierno autonómico que, en lugar de facilitar la construcción de nuevas viviendas o movilizar suelo, opte por "competir con los particulares para comprar inmuebles", lo que, en su opinión, genera inseguridad jurídica sin incrementar el parque de vivienda en Asturias.