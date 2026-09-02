Pumares exige a Barbón que aclare las posibles irregularidades en el piso para menores tutelados de La Florida

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha exigido este miércoles al Presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que dé explicaciones ante las posibles irregularidades detectadas en relación con el inmueble de La Florida, en Oviedo, que el Gobierno asturiano pretendía destinar a la atención de menores tutelados y cuyo expediente ha sido trasladado a la Fiscalía.

Pumares reclamó a la nueva Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, que aclare "qué ocurrió realmente con el piso de La Florida, quién intervino en la elección de ese inmueble y quién dentro de la Consejería conocía las circunstancias que ahora han provocado que el expediente termine en manos de la Fiscalía".

El parlamentario recordó que el Gobierno del Principado anunció esta misma semana que renunciaba al proyecto alegando razones técnicas y jurídicas. "Ahora sabemos que detrás de esas razones había unos hechos suficientemente graves como para que la propia Consejería haya decidido ponerlos en conocimiento de la Fiscalía", ha apuntado Pumares.

Por ello, ha solicitado a la Consejera que explique "si cuando habló de razones técnicas y jurídicas se refería a la posible existencia de un caso de corrupción".

En este sentido, Pumares consideró imprescindible conocer "desde cuándo tenía conocimiento el Gobierno de estas posibles irregularidades, qué controles existieron durante la tramitación y cómo fue posible que se avanzase con este inmueble sin que nadie detectase antes una situación que ahora merece ser investigada".

El dirigente de Foro Asturias recordó además que estos hechos se conocen apenas unos días después de la salida de Marta del Arco de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. "La etapa de Marta del Arco terminó dejando una Consejería sumida en el caos, y cada día conocemos nuevos motivos que demuestran hasta qué punto era necesario un cambio. Nerea Monroy no puede limitarse a pasar página: tiene la obligación de explicar lo sucedido y depurar las responsabilidades que correspondan", manifestó Pumares.

El diputado, que insistió en diferenciar las responsabilidades judiciales de las políticas explicando que "la justicia determinará si existen responsabilidades penales, pero el Gobierno de Barbón debe asumir las responsabilidades políticas por esta chapuza", concluyó afirmando que "los asturianos tienen derecho a saber quién tomó las decisiones, quién las conocía y por qué se permitió llegar hasta aquí".