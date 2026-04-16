Pumares (Foro) acusa al PSOE de ser el "único responsable" de que hoy exista el peaje del Huerna

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OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha dicho este juerves que la continuidad del peaje del Huerna, en la AP-66, responde "exclusivamente" a una "decisión política" del PSOE.

"Si hoy sigue habiendo peaje del Huerna es porque el PSOE quiere que siga existiendo", afirmó, recordando que el dictamen de la Comisión Europea "determina que ese peaje es ilegal". A su juicio, el "único responsable" de que exista hoy el peaje es el PSOE.

Pumares ha comentado que el Gobierno dispone de "herramientas de sobra" para poner fin al peaje y, mientras tanto, poner en marcha bonificaciones para los usuarios. "Si no se hace es porque no hay voluntad política", señaló.

También se ha referido al "anuncio sainete" del Ejecutivo autonómico de acudir al Tribunal Supremo tras la negativa del Ministerio de Transportes a revisar la prórroga del peaje. Pumares enmarcó la decisión en una "estrategia política" del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón.

A su juicio, Barbón busca "desmarcarse" del gobierno de Pedro Sánchez aante los malos resultados de los candidatos socialistas a nivel nacional. El representante de Foro en la Junta General también lamentó que estas decisiones no se adopten en el marco de acuerdos como la 'Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita'.

"Cuando le interesa, se recurre a la Alianza, y cuando no, presenta las decisiones en solitario", criticó, señalando que se trata de una actitud "habitual".

Finalmente, Pumares reprochó a Barbón "hablar sin criterio" tras recordar que hace unos meses defendía que no se debía acudir al Tribunal Supremo, sino a la Audiencia. "Ahora vemos que no le han hecho caso y donde van es al Supremo, es lo que tiene el hablar al sabor de la boca y es que lo que tiene sin saber ni lo que dice ni de lo que se habla", concluyó.