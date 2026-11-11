Pumares (Foro) califica de "ideológica y electoral" la huelga y destaca su escaso seguimiento

Varias personas en piquetes durante la jornada de huelga general, en la estación de autobuses de Oviedo, a 11 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha considerado que la huelga general celebrada este 11 de noviembre tiene un marcado carácter "ideológico y electoral", al tiempo que ha valorado que la convocatoria se ha dirigido contra la oposición y no contra el Gobierno.

Pumares ha defendido tanto el derecho a la huelga como el derecho de los ciudadanos a acudir a su puesto de trabajo, y ha sostenido que la escasa participación registrada en la jornada ha demostrado que los trabajadores no se han sentido identificados con la movilización.

Respecto al problema de la vivienda, el portavoz parlamentario ha reconocido que constituye una de las principales preocupaciones en Asturias. Sin embargo, ha advertido de que la situación no se resuelve mediante huelgas ni con las políticas de la izquierda, sino a través de una legislación que facilite la construcción de inmuebles y aumente la oferta disponible en el mercado.