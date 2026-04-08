Pumares (Foro) critica a Barbón por "contraprogramar" la Junta de Portavoces con una rueda de prensa

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha criticado este miércoles la "grave falta de respeto institucional" del presidente del Principado, Adrián Barbón, al convocar una rueda de prensa coincidiendo exactamente con la reunión de la Junta de Portavoces y con la Comisión de Investigación del accidente de la mina de Cerredo.

En una nota de prensa, el diputado ha asegurado que "nunca antes un presidente había actuado de esta manera", calificando la decisión como un intento evidente de contraprogramar la actividad parlamentaria y desviar la atención mediática de asuntos relevantes que se abordan en la Junta General.

"Adrián Barbón pretende acaparar el foco informativo en un momento en el que el Parlamento está ejerciendo su función de control, algo impropio de quien debería ser el primero en respetar las instituciones", ha aseverado, añadiendo que "hasta esta legislatura, el Gobierno siempre había respetado la labor e independencia de la Junta General del Principado de Asturias".

Desde Foro Asturias consideran que esta coincidencia "no es casual" y responde a una "estrategia deliberada que perjudica la visibilidad del trabajo parlamentario y limita el acceso de los ciudadanos a una información plural". Pumares concluyó exigiendo a Barbón "respeto institucional y lealtad democrática", reclamando que en el futuro se eviten este tipo de prácticas que "solo contribuyen a deteriorar la calidad democrática en Asturias".