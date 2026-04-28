Pumares (Foro) critica la gestión de la mina Miura y el papel del Gobierno asturiano

Adrián Pumares, junto a los mineros encerrados - FORO ASTURIAS

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado que el encierro de cuatro mineros en la mina Miura, en el municipio asturiano de Ibias constituye una defensa de la economía regional, ya que "por lo que están peleando esos mineros no es únicamente por cobrar sus nóminas sino que es también por garantizar un futuro para el suroccidente". Pumares ha estado con los encerrados y posteriormente ha hecho esas declaraciones en las que también ha cargado contra el papel del Gobierno asturaino.

El representante político ha lamentado la situación de bloqueo de la explotación y ha asegurado que, a pesar de que se trata de "una mina que puede ser rentable", en la actualidad "se encuentra atrapada, se encuentra secuestrada por un empresario" que no ofrece soluciones a los trabajadores.

Pumares ha cargado contra la propiedad de la empresa, a la que ha acusado de mantener "grandes interrogantes" sobre la viabilidad del proyecto, y ha censurado que el conflicto persiste "por un empresario que engaña a los trabajadores" y no responde a las dudas sobre el porvenir de la zona.

Asimismo, ha criticado la inacción del Ejecutivo asturiano y ha lamentado que la crisis se desarrolle con el gobierno, el presidido por Adrián Barbón, que "mira para otro lado", tras considerar que la administración autonómica "debería haber ido a ver a los mineros" para dar visibilidad a su situación.

Finalmente, el diputado ha cuestionado la falta de solvencia en el sector y ha mostrado su extrañeza ante el hecho de que "chiringuitos sin ningún tipo de solvencia técnica ni económica" puedan operar en la minería, señalando que la actual gestión de Mina Miura parece responder a una "venta ficticia".