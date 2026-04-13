Pumares (Foro) culpa a Barbón y a Vox de la reducción de horario en el botiquín de San Juan de Beleño

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OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado regional del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha responsabilizado este lunes al Presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, y a Vox de la reducción del horario en el botiquín de San Juan de Beleño, una decisión que, a su juicio, "supone un nuevo golpe a los servicios básicos en el medio rural asturiano".

Pumares ha dicho que los vecinos de San Juan de Beleño tendrán que desplazarse a la farmacia de Amieva, que está situada a casi 20 kilómetros, lo que evidencia, según el dirigente de Foro, el "abandono institucional" que sufren las zonas rurales por parte del Gobierno autonómico.

El portavoz parlamentario recordó que esta situación "no es casual", sino consecuencia directa de decisiones políticas adoptadas en la Junta General del Principado de Asturias.

En este sentido, subrayó que PSOE, IU y Vox rechazaron hace unos meses una modificación legal para garantizar la viabilidad de los botiquines de farmacia en el medio rural, una iniciativa que considera clave para evitar precisamente escenarios como el actual.

Según Pumares, la falta de apoyo a esa reforma demuestra "una absoluta falta de compromiso con el medio rural", al tiempo que criticó la "incoherencia" de algunos grupos parlamentarios que ahora "lamentan las consecuencias de decisiones que ellos mismos provocaron".

Ante esta situación, Pumares reclamó medidas urgentes para revertir el "deterioro" de la atención farmacéutica en el medio rural. En concreto, exigió "más flexibilidad para las farmacias rurales y ayudas para compensar sus gastos de funcionamiento y facilitar la contratación de farmacéuticos adjuntos", precisando que estas ayudas deben servir específicamente para "facilitar la cobertura de turnos de guardia y las sustituciones durante periodos vacacionales".

Pumares llevará esta cuestión a la Junta General del Principado de Asturias mediante una iniciativa parlamentaria, con el objetivo de impulsar cambios normativos que aseguren la viabilidad de los botiquines rurales y eviten nuevos recortes en la prestación farmacéutica.

"El acceso a medicamentos no puede depender del código postal", concluyó, insistiendo en que el Gobierno del Principado debe actuar de forma inmediata para garantizar servicios básicos de calidad en las zonas más despobladas de Asturias.