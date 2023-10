Pumares (Foro): "Las decisiones de Gijón se toman en Gijón"

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha sido preguntado este domingo por la situación generada en Gijón, donde tras la expulsión de Vox del gobierno local por parte de la Alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), uno de los concejales de ese grupo, Óliver Suárez, se desmarcó de su compañera e hizo un llamamiento a seguir con un pacto entre Foro, PP y Vox.

"No me compete a mí hablar de ello porque además no conozco la situación en la que se encuentra ahora mismo el grupo municipal", se ha limitado a responder Pumares cuando ha sido preguntado sobre si vería bien que el gobierno local de Gijón contara con Suárez como concejal no adscrito, conservando así la mayoría.

"Las decisiones de Gijón se toman en Gijón", ha añadido el diputado regional, desvinculando el escenario político de ese municipio de las negociaciones que puedan producirse a nivel regional.

Pumares ha vuelto a repetir que el partido de Vox está hoy día "sobrerrepresentado", como le ocurrió a Ciudadanos la pasada legislatura.