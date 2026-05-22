Pumares (Foro) defiende el medio rural en Avilés y censura que el Principado "entorpece" a los productores

El secretario general de Foro Asturias y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, esta tarde en Avilés. - FORO ASTURIAS

AVILÉS, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha acusado este viernes al Gobierno de Adrián Barbón de "entorpecer y poner palos en las ruedas" al sector rural asturiano, dificultando la actividad de los productores de queso y de otras explotaciones agroalimentarias.

Durante una visita a la Feria del Queso y el Vino de Avilés, en la que estuvo acompañado por el presidente de Foro Avilés, José Alfredo García, y los miembros de la comisión directiva local Benjamín Vilaboa y Fernando Quintanilla, Pumares ha defendido el papel del medio rural y ha advertido de que, "de seguir así", Asturias podría dejar de contar en el futuro con certámenes de este tipo debido a las dificultades que atraviesa el sector.

A preguntas de los medios, el diputado de Foro Asturias se ha referido también a la intención del Ejecutivo autonómico de declarar el barrio avilesino de La Magdalena como zona tensionada en materia de vivienda.

Pumares ha calificado esta medida de "error" tras considerar que limitará aún más la oferta y "trasladará la presión inmobiliaria a otros barrios de la ciudad". Frente a este planteamiento, el portavoz parlamentario ha defendido la construcción de vivienda, incluida la vivienda pública, mediante fórmulas de colaboración público-privada "por ser las más eficientes y económicas".

TERRENOS DE LAS BATERÍAS DE COK

Por último, el dirigente de Foro ha criticado la operación impulsada por el Puerto de Avilés para adquirir los terrenos de las antiguas baterías de cok. Según ha argumentado, el problema principal no radica en la capacidad financiera de la entidad portuaria, sino en la "ausencia de un proyecto industrial definido" para unos terrenos que ha calificado de "estratégicos para Avilés y para Asturias".

A su juicio, la maniobra responde más a una "operación inmobiliaria" que a una verdadera apuesta industrial. En este sentido, ha acusado tanto al Ayuntamiento de Avilés como al Gobierno asturiano de respaldar una iniciativa "sin aclarar el futuro industrial de la zona".