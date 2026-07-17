Pumares (Foro) dice, tras el balance de Gobierno de Barbón, que el presidente "vive en una realidad paralela"

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, se ha referido a la rueda de prensa ofrecida por Adrián Barbón para hacer balance de los 7 años de su gobierno y ha indicado que con la misma "Barbón da por iniciada la campaña electoral y demuestra una vez más que vive en una realidad paralela".

Pumares ha considerado que su balance de estos 7 años de Gobierno ha estado plagado de tópicos, pero ha sido incapaz de dar una sola respuesta a los numerosos problemas de Asturias.

"En relación con la fiscalidad, su empeño en no ajustar los impuestos a la evolución de la inflación y su apuesta por la más que agotada vía fiscal asturiana hará que los trabajadores asturianos sigamos siendo los españoles que más impuestos pagamos", ha dicho Pumares.