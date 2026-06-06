Pumares (Foro) dice que la dimisión del director de Pajares no sorprende y acusa al Principado de negar la realidad

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado este sábado que la dimisión del director de la estación de esquí de Valgrande-Pajares no puede considerarse una sorpresa, ya que se ha producido tras meses de enfrentamientos con el Principado y, especialmente, con la Dirección General de Deportes.

En unas declaraciones distribuidas por el partido, el diputado ha criticado la gestión de la directora general de Deportes, a la que ha acusado de "incapacidad para resolver la crisis", a pesar de que distintos agentes implicados llegaron a solicitar la intervención del presidente del Principado.

Según ha sostenido Pumares, la falta de actuación del Gobierno autonómico ha desembocado en una situación que debilita aún más la estación de esquí. En este sentido, ha censurado que el Ejecutivo de Adrián Barbón ha actuado "con desidia, mirando hacia otro lado y negando la realidad del problema".

Por todo ello, el parlamentario ha reclamado explicaciones tanto a la Consejera competente como al Presidente del Principado, al tiempo que ha advertido de que el PSOE está "poniendo en riesgo" Valgrande-Pajares.

Asimismo, ha expresado sus dudas sobre la capacidad del Gobierno para revertir una situación que, a su juicio, ha sido creada por su propia inacción y por "negar la evidencia".