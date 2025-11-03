Pumares (Foro) exige a Barbón (PSOE) que aclare "si se amañan contratos públicos en Asturias desde hace 40 años"

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha exigido este lunes al presidente del Principado, Adrián Barbón, que aclare si en Asturias "se llevan amañando contratos públicos desde hace cuarenta años", tal y como afirmó esta mañana en el Senado Claudia Montes, Miss Asturias +30 2017, durante su comparecencia en la comisión de investigación del denominado 'Caso Koldo'.

Pumares exige explicaciones inmediatas al PSOE asturiano y pide que se determine si "dirigentes socialistas eran conocedores de las irregularidades denunciadas y, en lugar de denunciarlas, optaron por el silencio".

El dirigente forista ha subrayado que "no puede normalizarse que se hable de amaños en contratos públicos como si fuera algo asumido en Asturias desde hace cuarenta años", y advirtió de que "estas afirmaciones son de una gravedad extrema y afectan directamente a la credibilidad de nuestras instituciones".

A su juicio, "si es cierto que dirigentes socialistas conocían presuntas irregularidades y las callaron, estaríamos ante una de las mayores vergüenzas políticas de nuestra historia reciente". En este sentido, ha alertado de que "Asturias no puede permitirse que se extienda la idea de que el amaño de contratos forma parte de su cultura política".

Pumares exige por ello que Barbón "dé la cara y ofrezca una explicación clara y transparente a todos los asturianos", y recuerda que "quienes gobiernan en el Principado no pueden permanecer callados ante declaraciones tan graves, que dejan entrever una red de corrupción política".