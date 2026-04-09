Pumares (Foro) exige a Barbón someterse a una cuestión de confianza tras el informe de Inspección

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, exigió este jueves al Presidente del Principado, Adrián Barbón, la presentación "inmediata" de una cuestión de confianza tras conocerse el "demoledor" informe de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente en la mina de Cerredo, Degaña.

Pumares, en una entrevista a COPE, ha indicado que aunque la investigación judicial sobre el accidente de Cerredo aún no ha concluido, el informe administrativo ya describe un departamento con un funcionamiento "anómalo y defectuoso", al que califica de "desbarajuste".

A su juicio, estas conclusiones permiten identificar responsabilidades políticas sin necesidad de esperar a nuevas investigaciones internas. "No es pronto; lo que no es aceptable es evitar asumirlas", subrayó.

En este sentido, el diputado forista ha pedido que el Presidente comparezca en sede parlamentaria y someta su plan de reforma del Servicio de Minas a una cuestión de confianza. "Que los grupos parlamentarios de la Cámara decidan si respaldan sus propuestas y si debe continuar al frente del Gobierno", planteó.

El dirigente de Foro Asturias también rechazó que se traslade la responsabilidad a técnicos o funcionarios, defendiendo que las decisiones que condujeron al actual escenario fueron "estrictamente políticas".