Archivo - Imagen de archivo de Adrián Pumares. - FORO ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha registrado este miércoles 16 enmiendas parciales al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Bibliotecas y del Fomento de la Lectura.

Pumares ha incidido en la necesidad de que la ampliación de las obligaciones municipales en materia bibliotecaria vaya acompañada de un compromiso económico por parte del Gobierno del Principado. Compartimos el objetivo de extender los servicios bibliotecarios al conjunto de Asturias, pero no podemos imponer nuevas obligaciones a los ayuntamientos sin garantizarles los recursos necesarios para cumplirlas", ha señalado.

Pumares propone que el Principado asuma, en los concejos de entre 2.001 y 5.000 habitantes, no solo la financiación del personal bibliotecario y sus sustituciones, sino también las inversiones necesarias para la creación o adecuación de las instalaciones. El diputado de Foro plantea que los convenios de colaboración con los ayuntamientos tengan carácter plurianual y que las aportaciones autonómicas atiendan a criterios como el coste efectivo del servicio, la dispersión territorial y la capacidad económica de los concejos.

El parlamentario de Foro defiende además que la planificación bibliotecaria tenga en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento y las dificultades de acceso de cada concejo, y no solo su número de habitantes, y que se respete la autonomía municipal en las inversiones que los ayuntamientos realicen con recursos propios.

En cuantoa a las enmiendas dirigidas a garantizar la continuidad de los servicios bibliotecarios en los concejos que sufren problemas de despoblación, Pumares ha señalado que "la pérdida de población no puede convertirse en una justificación para cerrar bibliotecas, reducir sus prestaciones o disminuir su financiación". "Estaríamos contribuyendo así a agravar los problemas de despoblación que precisamente debemos combatir", ha advertido.

Entre las propuestas de Foro figura también el establecimiento de unos horarios mínimos semanales de apertura de las bibliotecas públicas, garantizando su apertura por las tardes y durante los períodos no lectivos, así como la continuidad del servicio durante las vacaciones o bajas del personal bibliotecario.

"De poco sirve disponer de una biblioteca pública si sus horarios impiden que buena parte de la ciudadanía pueda utilizarla o si las ausencias del personal obligan a cerrar sus puertas", ha afirmado.

En materia de fomento de la lectura, propone incorporar programas de mejora de la comprensión lectora en colaboración con los centros educativos, impulsar los clubes de lectura, garantizar una dotación económica anual para la renovación de las colecciones bibliográficas y desarrollar programas específicos dirigidos a las personas mayores, especialmente en el medio rural.

Las enmiendas también plantean garantizar la gratuidad del préstamo electrónico, del préstamo interbibliotecario dentro de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias y del préstamo asistido para las personas que, por sus circunstancias personales, no puedan acceder presencialmente a las bibliotecas.

Por otra parte, Pumares ha reclamado una mayor concreción de los instrumentos de planificación previstos en la ley, mediante la reducción de sus plazos de aprobación, la incorporación de memorias económicas, la programación de las inversiones y la remisión a la Junta General de informes anuales sobre el grado de ejecución del Plan de Actuación Bibliotecaria y de Fomento de la Lectura.

Finalmente, propone modificar el régimen sancionador para garantizar su proporcionalidad, evitando que un mero retraso en la devolución de un libro pueda constituir una infracción administrativa y suprimiendo el endurecimiento automático de las infracciones por reincidencia.