Pumares (Foro) reclama una solución para los trabajadores de Mina Miura, encerrados tras 10 meses sin cobrar

Archivo - El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en rueda de prensa. - FORO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) - El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha reclamado este lunes una solución para los trabajadores de Mina Miura, en Ibias, que están encerrados en la mina para exigir el pago de sus nóminas tras diez meses de retrasos.

En una nota de prensa, Pumares ha reprochado al Gobierno asturiano que mire "hacia otro lado" y que no proteja a las familias afectadas. Pumares ha tildado de "absolutamente intolerable" la situación, y ha lamentado que en Asturias haya trabajadores "obligados a adoptar medidas extremas para reclamar algo tan básico como cobrar por el trabajo ya realizado".

"Lo que está ocurriendo en la Mina Miura evidencia un fracaso empresarial evidente, pero también una absoluta falta de reacción de las administraciones competentes", ha alertado Pumares, quien considera que "el Gobierno de Barbón no puede permanecer desaparecido mientras crece la angustia de los trabajadores y de sus familias".

Pumares ha recordado al Presidente del Principado que la Administración autonómica "tiene la obligación de vigilar, garantizar derechos y dar explicaciones cuando se producen situaciones tan graves como ésta", especialmente en un sector estratégico y de larga tradición en Asturias como el minero.