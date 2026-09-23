Pumares (Foro) recrimina a Barbón su "populismo" frente a la necesidad de "moderación, diálogo y pragmatismo"

Archivo - El diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro Asturias), en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha recriminado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), su "populismo", al tiempo que ha contrapuesto esta actitud frente a la necesidad de articular políticas basadas en la "moderación, el diálogo y el pragmatismo" para afrontar los retos de la comunidad.

Durante su intervención en la segunda jornada del Debate de Orientación Política, el parlamentario ha considerado que Barbón "ha desaprovechado una oportunidad para combatir el populismo y fortalecer la credibilidad de las instituciones". En este sentido, ha calificado de "indigno" e "irresponsable" que el Gobierno mantenga en sus cargos a los responsables políticos del accidente laboral de 2025 en la mina de Cerredo (Degaña), señalados por la mayoría de la Cámara regional.

Asimismo, el diputado de Foro Asturias ha censurado el discurso pronunciado por el presidente asturiano al considerarlo una intervención de "autobombo" orientada a impulsar su propia candidatura a la presidencia en lugar de resolver los problemas reales de Asturias. Pumares ha señalado que gran parte de los 71 anuncios presentados por el Ejecutivo carecen de concreción y de horizonte temporal, recordando además que medidas como el incremento del Fondo de Cooperación Municipal hasta los 13,3 millones de euros para 2027 ya se habían dado a conocer hace más de dos años.

En materia fiscal, Pumares ha calificado las propuestas del Gobierno autonómico de "maquillaje fiscal". Ha advertido de que la denominada "vía fiscal asturiana" se encuentra "agotada". En este sentido, ha rechazado la propuesta de elevar el límite de renta para acceder a las deducciones de los 35.000 a los 36.750 euros, al considerar que insistir en un modelo basado en excepciones y deducciones "distorsiona" la economía, puede provocar "inequidad" y "atentar contra la transparencia". Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo no deflacte la tarifa del IRPF para ajustarla a la inflación, lo que a su juicio supone un sobrecoste anual de entre 350 y 550 euros para los sueldos brutos de entre 30.000 y 40.000 euros.

Respecto a la vivienda, ha mostrado su rechazo a topar los precios del alquiler por considerar que desincentiva la oferta y encarece las viviendas más asequibles, al tiempo que ha cuestionado la utilidad de la Alianza por las Infraestructuras. "¿Para qué sirve la Alianza por las Infraestructuras? ¿Va a consistir en un ejercicio de blancamiento de un consejero que no quiere cumplir con su responsabilidad o de un Gobierno de España que no atiende las necesidades del Principado de Asturias? Desde luego conmigo no van a contar", ha insistido.