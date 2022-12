Pumares rechaza las cuentas porque no hacen frente "a los grandes retos de Asturias"

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha mostrado este viernes su rechazo a las cuentas previstas por el Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón para 2023. A juicio de Pumares, el PSOE antepone la "comodidad" de pactar los presupuestos con quien más lo facilita que hacer frente a las necesidades y a los grandes retos de Asturias.

Pumares ha defendido en el parlamento asturiano una enmienda de totalidad al proyecto de ley del Principado de Asturias de presupuestos generales para 2022. Ha sido en una sesión en la que también han pedido la devolución de las cuentas PP, Ciudadanos y Vox.

"Lo que necesita el Principado de Asturias no son burócratas, ni presidentes y consejeros que se ahogan en el día a día y carecen de un proyecto para Asturias. En Asturias, al contrario de lo que se dice, no huele a cerrado, sino que hay emprendimiento, innovación y talento. Lo que hace falta es un gobierno valiente que facilite las cosas, y no uno que anteponga la comodidada al futuro de nuestra tierra", ha dicho el portavoz de Foro.

Ha añadido Pumares que a su partido no pueden achacarle que se nieguen a todo ya que sí respaldó los proyectos de 2020 y de 2021. Pero en esta ocasión, el responsable de Foro considera que el proyecto no es el que Asturias necesita y por ello considera que hay motivos "de sobra" para devolverlos.

Una de las cuestiones en las que ha basado su rechazo es de forma, porque el Gobierno ha vuelto a esperar al mes de diciembre para registrar el proyecto, lo que supone ir en contra de normas como el Estatuto de Autonomía.

Pero, además, Pumares se ha referido a otros asuntos de fondo, como todas las propuestas de Foro que, ha dicho, los socialistas han rechazado. Así, entre otras cuestiones, ha criticado que se haya negado el Gobierno a deflactar el IRPF, en el actual contexto de inflación, como sí han hecho otros presidentes del PSOE. "Ellos han respondido a los intereses de la ciudadanía y ustedes a los de Pedro Sánchez", ha criticado.

Se ha dirigido a los grupos que van a aprobar las cuentas y les ha preguntado en qué han mejorado los servicios públicos en la presente legislatura. Según ha indicado, las características que definen al Gobierno de Barbón ante los problemas son "excusas, aspavientos, aparente enfado... pero ninguna solución".