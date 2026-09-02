Pumares ve "irresponsable" que Delegación permita dos marchas opuestas a la misma hora en Gijón por Ceuta

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad esp - Marcos Moreno - Europa Press

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado la decisión de la Delegación del Gobierno en Asturias de autorizar una "contramanifestación" en Gijón a la misma hora que está convocada una movilización en solidaridad con Ceuta y en lugares próximos. "Es una irresponsabilidad mayúscula", ha asegurado, lamentando que

En unas declaraciones a los medios, Pumares ha explicado que había alternativas para la ubicación de esta manifestación, pero la Delegación aceptó la Plaza del Marqués. "Apelo al conjunto de la ciudadanía para que evidentemente no pase nada, pero desde luego la delegada del Gobierno ha actuado con una irresponsabilidad mayúscula", ha dicho, para después asegurar que se trata de "una auténtica vergüenza".

Así, Pumares ha pedido a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que "recapacite" y recuerde que "cuando ejerce como delegada del Gobierno, no ejerce como miembro del Partido Socialista".

Sobre las concentraciones en apoyo al pueblo de Ceuta convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pumares ha asegurado que los habitantes de Ceuta "requieren del apoyo y de la solidaridad del conjunto del pueblo español".