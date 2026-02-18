Pumariega confía en que en verano abra el albergue de peregrinos y centro de formación en Vicasa

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, visita las obras del edificio Vicasa para su conversión en albergue de peregrinos y centro de formación. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha señalado este miércoles que tan solo faltan unos remates para concluir las obras de reforma del edificio de Vicasa, para su habilitación como albergue de peregrinos y como centro de formación, donde se prevé que empiecen a desarrollarse los primeros cursos el próximo mes de julio.

Pumariega, en declaraciones a los medios de comunicación, ha resaltado que todo este edificio era un espacio industrial, donde había mucha actividad económica. Es por ello que, después de haber quedado parado por mucho tiempo, para el Gobierno local era importante que recuperara la actividad.

En el caso de la parte del edificio destinada a cursos, ha apuntado que va a estar gestionada por la Agencia Local de Empleo y la idea principal es poder homologar este espacio, de forma que sean formaciones regladas. También puede acoger escuelas-taller y talleres de empleo y escuela de segunda oportunidad.

Referente al albergue de peregrinos, ha augurado que va a estar "en breve" en funcionamiento. Unido a ello, ha destacado que está en un itinerario del Camino de Santiago "que cada vez tiene más aficionados", ha destacado.

Ha reconocido, eso sí, que para el PP la apuesta hubiese sido ubicar este albergue en la Casa Paquet, si bien ha remarcado que esta alternativa quedó descartada ya en el mandato pasado.

En cuanto a este emplazamiento en el edificio Vicasa, ha señalado que permitirá a los peregrinos, además de descansar, conocer la ciudad.

Pumariega ha apuntado que falta amueblarlo, lo cual está a la espera de la adjudicación. Ha señalado, en todo caso, que esperan que en verano "pueda ser una realidad" y se pueda abrir.

Por otro lado, también está pendiente el modelo de gestión, que se va a sacar licitación. En este caso, se combinaría la parte de peregrinos con la de albergue juvenil.

Eso sí, la edil ha apostado por un albergue de peregrinos "de primera calidad", aunque ha agregado que puede haber una combinación de plazas que sean además para albergue juvenil y uso turístico. Ha matizo, en este sentido, que el uso mayoritario será para peregrinos.

En otro orden de temas, en respuesta a los medios de comunicación, ha remarcado la importancia de que Gijón pueda contar con un hotel de cinco estrellas, a lo que ha mostrado su deseo a que se haga realidad.