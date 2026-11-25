Ángela Pumariega - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, ha dicho este miércoles que le da vergüenza oír a los socialista hablar de feminismo "de boquilla y sin gestión" y "mentir a las mujeres".

La candidata asturiana se ha pronunciado en estos términos en un en un mitin celebrado en el teatro ovetense de Pumarín junto al presidente del PP, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

"Han sacado de la cárcel y reducido las penas a cientos de delincuentes sexuales con una ley chapucera e infumable. Han contratado pulseras antimaltratadores que no funcionan, poniendo en riesgo la integridad de miles de mujeres", ha lamentado. Frente a este feminismo "de boquilla" Pumariega ha afirmado que el PP ofrece medidas "eficaces, concretas y muy necesarias", como garantizar la fiabilidad de los dispositivos electrónicos que vigilan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, y que los datos registrados por estos dispositivos se conserven íntegramente para poder utilizarse como prueba judicial.

Además ha garantizado que reforzarán las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. También se ha comprometido a dotar de más medios y mayor especialización a las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales.

La candidata del PP afirmó que Alberto Núñez Feijóo es el único candidato con posibilidades de sacar al socialista Pedro Sánchez de La Moncloa. "Por eso nos desean bofetadas, mienten y meten miedo sobre nosotros, por eso apedrean y escupen a nuestros candidatos, porque saben que el PP y Alberto Núñez Feijóo les pueden desalojar de sus despachos oficiales, sacar sus manos de las cajas del dinero público y acabar con sus injerencias en los medios de comunicación públicos, en el CIS o en la Fiscalía", ha señalado.

Pumariega se ha mostrado convencida de que con Feijóo en el poder comenzará la "reconstrucción nacional", se "reparará" el Estado y se "regenerará" la democracia. "Vamos a gestionar con eficacia y con decencia los recursos públicos para dar respuesta a los problemas que ajejan a los españoles en el día a día".

En el mismo acto también ha intervenido el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien ha cargado contra Pedro Sánchez por "entregarse" a los independentistas para "seguir en el sillón".

Según Queipo, el PSOE incluye expresamente en su programa electoral el acuerdo bilateral con los independentistas de ERC. Ha criticado el "doble mensaje" y las "mentiras" de los socialistas asturianos. "Quieren para Asturias peores servicios públicos", ha dicho.

Ha dicho que la cabeza de lista del PSOE, Adriana Lastra, se comprometió hace una semana a bonificar el peaje del Huerna al 100 por cien y hoy Pedro Sánchez ha dicho que no lo hará. "Una semana les ha durado la mentira! ¡Una semana! Pero ¿sabéis dónde se está yendo el dinero de Asturias? Se está yendo a esas comunidades autónomas", ha lamentado.