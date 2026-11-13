Pumariega (PP) defiende en Navia el "cambio" de Feijóo ante el "abandono" de los gobiernos de Sánchez y Barbón

La candidata del PP al Congreso, Ángela Pumariega. - PP

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular (PP) al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha asegurado este viernes en Navia que España y el Principado "no pueden seguir esperando" y necesitan "con urgencia el cambio que va a venir de la mano de Alberto Núñez Feijóo", frente a los ocho años de gestión de Pedro Sánchez y el "abandono" del Ejecutivo autonómico de Adrián Barbón al occidente asturiano.

Pumariega ha participado esta tarde en un acto de campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre junto a militantes del partido, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.

Durante su intervención, la candidata ha reclamado que las necesidades del occidente y en general del Principado, ocupen un lugar prioritario en la agenda del Gobierno de España y ha planteado las propuestas del programa electoral de los populares. En materia de vivienda, ha recordado el plan para impulsar la construcción de un millón de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y reducir al 4 por ciento el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años, además de establecer nuevas fórmulas de ahorro y avales.

En el ámbito fiscal y económico, Pumariega ha defendido una bajada del IRPF, la exención de las obligaciones del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año y la reducción de trabas burocráticas.

Asimismo, ha comprometido la revalorización anual de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y la incorporación de al menos 4.500 médicos más a Atención Primaria.

Respecto a las infraestructuras y los sectores productivos de la comarca, ha exigido un plan integral de rehabilitación y mantenimiento para el tramo occidental de la autovía del Cantábrico (A-8) con un calendario concreto de ejecución, energía a precios competitivos para la industria y cuotas justas y ayudas para renovar la flota de la pesca artesanal. Además, ha abogado por auditar el gasto público y reducir ministerios, altos cargos y asesores.

CRÍTICAS DE QUEIPO A LA GESTIÓN AUTONÓMICA Y LLAMAMIENTO AL VOTO

Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha denunciado que el occidente de la región está "mal atendido por el Principado" y ha sostenido que el Gobierno de Adrián Barbón actúa como "cómplice necesario" del Ejecutivo central.

Como ejemplos de esta situación, Queipo ha señalado que en el Hospital de Jarrio hay 74 pacientes que esperan más de seis meses por una operación, el mal estado de conservación de la A-8, la falta de defensa de la pesca artesanal en Bruselas, la carga burocrática y los ataques del lobo que afrontan los ganaderos y la ausencia de rebajas fiscales ante la inflación.

El dirigente popular ha apelado a "la gran mayoría silenciosa de Asturias" para abrir una nueva etapa el 29 de noviembre.

Finalmente, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, ha hecho un llamamiento a la movilización de afiliados y simpatizantes ante unas elecciones que ha calificado de "trascendentales" tras el "nivel de degradación" alcanzado en los últimos años, insistiendo en la necesidad de acudir a las urnas sin confiarse en los resultados de las encuestas.