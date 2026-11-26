Reunión de la candidata de lPP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, con la Cámara de Comercio de Avilés - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Asturias, Ángela Pumariega, ha visitado este jueves la Cámara de Comercio de Avilés, donde ha destacado la importancia de estas entidades para el desarrollo económico del Principado.

Pumariega se ha reunido con el presidente de la entidad cameral para conocer las necesidades del tejido empresarial y poner en valor el papel de las Cámaras de Comercio en el desarrollo económico de la región. En una nota de prensa posterior al encuentro, la candidata ha destacado la importancia de las Cámaras de Comercio como instrumentos de apoyo a las empresas, especialmente en ámbitos como la formación, el emprendimiento, la innovación y la internacionalización, así como en el acompañamiento a autónomos y pequeñas empresas.

Durante la reunión, Ángela Pumariega ha trasladado el compromiso del Partido Popular con los trabajadores por cuenta propia y recordó las medidas que impulsará Alberto Núñez Feijóo, entre ellas la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, la exención de la cuota al inicio de actividad, las bonificaciones en situaciones de enfermedad grave y maternidad y paternidad, y la reducción de cuatro declaraciones a una al año.

La candidata 'popular' al Congreso ha subrayado que los autónomos son "el tejido fundamental" para la economía y que "apoyar a las pequeñas empresas significa impulsar el empleo, la inversión y las oportunidades de crecimiento en Asturias." Para finalizar, Pumariega ha defendido la colaboración entre las Cámaras de Comercio y las administraciones públicas para favorecer un entorno con menos trabas burocráticas, menor presión fiscal y más facilidades para emprender, invertir y crear empleo.