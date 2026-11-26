Mitin de PP en Castrillón - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha asegurado este jueves en Castrillón que "España necesita derribar el muro" que a su juicio ha levantado Pedro Sánchez para "dividir" a los españoles, y ha apelado a la gestión del PP frente a la propaganda del PSOE.

En un mitin celebrado junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, Pumariega ha señalado que existen muchas diferencias entre su formación y el Gobierno de Sánchez y la izquierda en general. "Somos la decencia frente a su decadencia, el respeto frente a su falta de escrúpulos, la legalidad frente a su delincuencia y la libertad frente a su control absoluto de las personas y las instituciones", ha subrayado.

La candidata 'popular' ha añadido que España necesita "una regeneración urgente" y recuperar la esencia del Estado democrático, "con separación de poderes, libertades individuales y contrapesos del poder". A su juicio, "gestionar es servir, sin abusos ni despilfarro, y no dedicar el dinero público que sale de los bolsillos de todos y cada uno de los ciudadanos a mordidas, a pagar sueldos por no trabajar, a poner pisos a 'sobrinas', a inflar una administración hipertrofiada con más puestos inútiles para los afines o a comprar voluntades políticas".

EL PP PIDE UNA VICTORIA "APLASTANTE" EL DOMINGO Pumariega ha señalado que ese gasto "debería dedicarse a prestar servicios públicos y a mantener infraestructuras" y ha lamentado que, como consecuencia, "aumentan las listas de espera, disminuye hasta niveles de vergüenza la calidad educativa, las mujeres maltratadas tienen miedo porque las pulseras no funcionan, las invasiones a nuestro país se toleran sin consecuencias, las carreteras se convierten en una carrera de obstáculos y los trenes se estrellan".

Asimismo, ha indicado que el cambio que representa Núñez Feijóo "se consigue con votos" y ha advertido de que el resultado electoral está "ahora mismo en un empate a cero", llamando a los votantes a no confiarse. "Tenemos que lograr el domingo una victoria tan aplastante que no quede ninguna posibilidad de que le den la vuelta al resultado con maniobras del tipo al que el sanchismo nos tiene acostumbrados", ha enfatizado, después de mencionar los "votos en cajas de cartón".

En este sentido, ha acusado a Sánchez y a su entorno de haber puesto en marcha "todo su arsenal de mentiras, de infamias, de manipulaciones, de juego sucio" para "meter miedo" a los mayores con las pensiones, a las mujeres diciendo que si gobierna el PP esto será como 'El cuento de la criada' y a los inmigrantes. "Los mismos que empezaron la campaña hablando de amor, ahora sólo saben asustar, dividir y sembrar odio", ha señalado.

Por su parte, Álvaro Queipo ha denunciado que los asturianos han sufrido con el Gobierno de Sánchez "una de las peores traiciones" con la no supresión del peaje del Huerna, la financiación autonómica o el regreso de Carles Puigdemont.