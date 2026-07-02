PuntoGal y Axuntar firman un convenio para impulsar la promoción y difusión del gallego de Asturias

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La entidad gestora del dominio de internet .gal, PuntoGal, y la asociación Axuntar han firmado un convenio de colaboración para promover, normalizar y difundir el gallego de Asturias mediante distintas iniciativas de carácter lingüístico, cultural y digital.

El acuerdo, suscrito este jueves en Boal, contempla la elaboración de materiales formativos sobre la variante lingüística del gallego de Asturias, la reedición de las normas ortográficas publicadas en 1990 por la Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca (MDGA) y el patrocinio por parte de PuntoGal de la edición de 2026 de los Premios Folgueira.

Además, Axuntar adoptará un dominio .gal como principal para su página web y sus comunicaciones digitales, mientras que ambas entidades destacan que el convenio contribuirá a reforzar la visibilidad y la normalización del gallego de Asturias, considerado parte del patrimonio cultural y lingüístico compartido entre Galicia y el Principado.

El presidente de PuntoGal, Manuel González, ha señalado que la entidad pretende servir de "nexo de unión y de pertenencia" para la comunidad gallegohablante, mientras que la presidenta de Axuntar, Natalia Jardón, ha enmarcado esta colaboración en las recomendaciones del Consejo de Europa para reforzar la cooperación en defensa de la lengua gallega y ha confiado en que contribuya a "visibilizar y dignificar" el territorio gallegohablante de Asturias.