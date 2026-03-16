Queipo acusa a Barbón de abandonar a los asturianos para centrarse en intentar tapar los asuntos internos de la FSA

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en la Junta Directiva Nacional en Madrid. - PP

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este lunes al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por "preocuparse de intentar tapar los problemas internos de la FSA-PSOE y los que tiene en el seno del Gobierno con IU, y no de solucionar los problemas de los asturianos".

Álvaro Queipo ha asistido a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP presidida por Alberto Núñez Feijóo y destacado que se pueden hacer varias comparativas entre la situación de Asturias y la de Castilla y León, tras celebrar y felicitar a Alfonso Fernández Mañueco por ganar las elecciones en la comunidad vecina.

"Podemos comparar el estado de las listas de espera en la Sanidad, y cómo Asturias es la cuarta comunidad autónoma que más invierte de gasto público en sanidad privada por la incapacidad de gestionar la propia Sanidad pública, frente al sistema de Castilla y León, que es uno de los más punteros de toda España", señala.

Asimismo, ha indicado que, en las ayudas a la dependencia, "una de las más esenciales", Castilla y León está en torno a los ciento veinte días de espera, y, sin embargo, en Asturias se extiende entre quince o diecisiete meses para poder recibirla.

Ve sorprendente que la consejera, Marta del Arco, siga al frente después de todas estas semanas en las que se ha ido descubriendo cuáles son las cifras que se esconden detrás de su "nefasta gestión". y se pregunta: "¿Y por qué ocurre esto en Asturias y no ocurre en otras comunidades como en Castilla y León? Pues porque Adrián Barbón y la FSA no están a lo que hay que estar, están a otras cosas, a tapar sus problemas internos dentro de la FSA y también a tapar los problemas que tiene con su socio de gobierno de Izquierda Unida", subraya.

Queipo resalta que en las últimas semanas todo lo que sale del Gobierno de Asturias son problemas entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, "todo lo que se mueve es cómo están solucionando los problemas que ellos mismos habían creado previamente, lo que es la peor manera de gestionar y de gobernar una comunidad autónoma", apunta.

El líder del PP se ha referido también a la crisis interna que atraviesa la FSA y ha recordado varios ejemplos. Ha señalado que, de los siete concejales obtenidos por el PSOE en Langreo, tres forman hoy parte del grupo de no adscritos; que en Llanera el alcalde y un concejal han abandonado la corporación criticando la gestión de Adrián Barbón, lo que ha provocado una crisis que prácticamente dejó al partido sin representantes en la lista; que en Gijón cuatro de los nueve ediles elegidos ya han renunciado a sus actas, entre ellos el propio candidato a la Alcaldía; y que en Siero, cada pocas semanas, el alcalde anuncia la creación de un partido independiente con el propósito de enfrentarse al PSOE.

Y ha puesto más ejemplos de crisis internas socialistas, como en Valdés, en Belmonte de Miranda o en Vegadeo, "donde concejales se rebelan contra los alcaldes y dejan sus actas".

Para Queipo, el motivo es que en la FSA "hay una sensación de orfandad, saben que hay un secretario general y un presidente que no está a las cosas importantes de Asturias, que la gestión no es buena y que los asturianos están cansados de lo que este gobierno está haciendo, que está preocupado de las cuestiones electorales e internas y de los problemas con sus socios de gobierno, pero que no está preocupado de la gestión del día a día y de las cuestiones importantes, las del comer".

Álvaro Queipo subraya que lo que ocurre en Asturias contrasta con "la excelente gestión y las certezas al frente de un Gobierno, que es lo que aporta Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular".